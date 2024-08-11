 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны: в двух районах Курской области пресечены попытки прорыва ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кореневском и Беловском районах Курской области предотвратили попытки прорыва ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки противник потерял до 230 военнослужащих и 38 единиц техники. Бои продолжаются с 6 августа
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области, заявили в Минобороны.

Все три населенных пункта расположены в Кореневском районе. Численность населения села Толпино составляла 602 человека, деревни Журавли — 128 человек, села Общий Колодезь — 110 человек (по состоянию на 2010 год). Расстояние от Коренево до Курска — 96 км.

В ведомстве также добавили, что пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район, а авиация и ракетные войска поражали резервы ВСУ в соседней Сумской области Украины.

Над территорией Курской области были сбиты четыре ракеты «Точка-У» и 14 дронов.

За минувшие сутки противник потерял до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, рассказали в Минобороны.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинцев «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он отчитывался об остановке продвижения противника. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине Курская область ВСУ Минобороны
Материалы по теме
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15
Политика
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области
Политика
Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Сменивший гражданство борец школы Садулаева стал олимпийским чемпиономСпорт, 15:30
WSJ узнала о предложении США амнистировать Мадуро в обмен на отставкуПолитика, 15:25
Иран заподозрили во взломе ресурсов предвыборного штаба ТрампаПолитика, 15:12
Умерла снимавшаяся в «Сватах» артистка ШестаковаОбщество, 15:04
Воспитанник школы Садулаева взял золото. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:59
МЧС назвало число эвакуированных за сутки из Курской областиПолитика, 14:46
Гладков предложил жителям Шебекино уехать в БелгородПолитика, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Два человека погибли при падении машины с обрыва в ДагестанеОбщество, 14:23
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:20
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:13
В Сербии задержали 14 человек после протестов из-за литиевого рудникаПолитика, 14:07
Два бывших российских борца разыграли бронзу ОлимпиадыСпорт, 14:04
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионамПолитика, 13:58