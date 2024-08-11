Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

В Кореневском и Беловском районах Курской области предотвратили попытки прорыва ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки противник потерял до 230 военнослужащих и 38 единиц техники. Бои продолжаются с 6 августа

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Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области, заявили в Минобороны.

Все три населенных пункта расположены в Кореневском районе. Численность населения села Толпино составляла 602 человека, деревни Журавли — 128 человек, села Общий Колодезь — 110 человек (по состоянию на 2010 год). Расстояние от Коренево до Курска — 96 км.

В ведомстве также добавили, что пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район, а авиация и ракетные войска поражали резервы ВСУ в соседней Сумской области Украины.

Над территорией Курской области были сбиты четыре ракеты «Точка-У» и 14 дронов.

За минувшие сутки противник потерял до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, рассказали в Минобороны.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное Политика

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинцев «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он отчитывался об остановке продвижения противника. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.