 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генштаб ВСУ ограничил доступ на приграничные территории Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Пускать в 20-километровую приграничную зону в Сумской области будут по украинским паспортам с отметкой о регистрации, передвижение там ограничено. Решение принято на фоне продолжающихся боев в Курской области
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинские военные ввели ограничения на перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне, сообщает Генштаб ВСУ. Пускать туда будут по украинским паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

В Генштабе заявили, что решение принято из-за увеличения интенсивности боев. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

В Сумской области с начала военных действий в феврале 2022 года постоянно звучит воздушная тревога, власти сообщают о взрывах. На прошлой неделе власти объявили эвакуацию в 23 населенных пунктах.

«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуации
Общество
Фото:Дмитрий Серков / РБК

Регион граничит с Курской областью, где с утра 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими военными. Помимо этого, в последние дни в области участились обстрелы и воздушные атаки: в ночь на 11 августа в Курске одна из сбитых ракет повредила многоквартирный дом, ранения получили 15 человек. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа украинские силы проникли вглубь региона на 12 км, под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов, и власти не знают о судьбе остающихся там 2 тыс. человек. Смирнов заявил, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек, а в области «нет четкой линии фронта».

Президент Владимир Путин назвал задачей Минобороны «выдавить, выбить противника» с российских территорий и вместе с погранслужбой обеспечить прикрытие госграницы, и пообещал дать Украине достойный ответ. Ранее он расценил действия ВСУ как провокацию. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения и режим контртеррористической операции.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сумская область Генштаб Украины ВСУ Курская область
Материалы по теме
Власти Сумской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры
Политика
Власти Сумской области заявили об уничтожении объектов инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Клуб РПЛ заявил футболиста с фамилией из 25 буквСпорт, 13:24
Власти Льгова опровергли данные о ВСУ в черте городаПолитика, 13:16
Учителю музыки дали 23 года колонии за сексуальное насилие над 22 детьмиОбщество, 13:16
Меликов призвал дагестанцев перечислить дневной заработок курянамПолитика, 13:11
7 неочевидных способов привлечь на сайт тех, кто точно купитPro, 13:11
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 13:10
Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл его первые итогиФинансы, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генштаб ВСУ ограничил доступ на приграничные территории Сумской областиПолитика, 12:54
Прокачка газа через «Суджу» вернулась на уровень до вторжения ВСУОбщество, 12:49
Володин анонсировал закон об организации детского отдыхаОбщество, 12:45
Срывы сроков и заморозки: чем грозит отмена льготной ипотекиНедвижимость, 12:44
Продажи китайских автомобилей в России в июле увеличились на 63%Авто, 12:43
Айтишники больше не хотят работать в непрофильных компаниях. Что делатьPro, 12:36
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:30