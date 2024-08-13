Генштаб ВСУ ограничил доступ на приграничные территории Сумской области

Пускать в 20-километровую приграничную зону в Сумской области будут по украинским паспортам с отметкой о регистрации, передвижение там ограничено. Решение принято на фоне продолжающихся боев в Курской области

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Украинские военные ввели ограничения на перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне, сообщает Генштаб ВСУ. Пускать туда будут по украинским паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

В Генштабе заявили, что решение принято из-за увеличения интенсивности боев. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

В Сумской области с начала военных действий в феврале 2022 года постоянно звучит воздушная тревога, власти сообщают о взрывах. На прошлой неделе власти объявили эвакуацию в 23 населенных пунктах.

Регион граничит с Курской областью, где с утра 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими военными. Помимо этого, в последние дни в области участились обстрелы и воздушные атаки: в ночь на 11 августа в Курске одна из сбитых ракет повредила многоквартирный дом, ранения получили 15 человек. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа украинские силы проникли вглубь региона на 12 км, под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов, и власти не знают о судьбе остающихся там 2 тыс. человек. Смирнов заявил, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек, а в области «нет четкой линии фронта».

Президент Владимир Путин назвал задачей Минобороны «выдавить, выбить противника» с российских территорий и вместе с погранслужбой обеспечить прикрытие госграницы, и пообещал дать Украине достойный ответ. Ранее он расценил действия ВСУ как провокацию. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения и режим контртеррористической операции.