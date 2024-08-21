Пентагон пообещал продолжить обучение пилотов ВСУ управлению F-16 в Дании

США и западные страны продолжат обучать летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению американскими истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Что касается Украины, у меня нет никаких новостей. <...> Как вы знаете, [украинские власти] получили несколько F-16», — добавил Райдер. Вопросы относительно дальнейшего распоряжения полученными истребителями представитель Пентагона переадресовал Украине.

В 2024 году Украина рассчитывает получить 20 истребителей F-16, а всего Киеву обещаны 79 самолетов из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Первые шесть прибыли в страну в конце июля. Нидерланды и Дания разрешили применять их для ударов по военным целям в России, но это было еще до попытки вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа.

Первые истребители оснастят ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition в целях усиления воздушной обороны, уточнила The Washington Post.

В августе украинский пилот с позывным Мунфиш в видео НАТО назвал F-16 веселым самолетом после прохождения обучения. Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам в том же видео заявил, что F-16 — современный самолет, не уступающий лучшим западным истребителям. Он выразил уверенность, что украинские пилоты извлекут из этого пользу.

Президент России Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать полученные Киевом F-16, как и другую западную технику. Бои в Курской области, которые идут с 6 августа, он назвал «масштабной провокацией» и пообещал достойный ответ Киеву.