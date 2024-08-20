 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Пентагона обсудил с Умеровым «динамику на поле боя»

Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Украины Умеровым
Сюжет
Военная операция на Украине
В ходе разговора Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили различные вопросы. В Пентагоне не уточнили, шла ли речь о ситуации в Курской области
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Lisa Marie David / Reuters)

Пентагон сообщил о том, что глава ведомства Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В сообщении пресс-службы американского военного ведомства рассказывается, что собеседники обсудили динамику на поле боя, действия украинской армии, а также подготовку военнослужащих для ВСУ.

Сообщается, что Умеров рассказал о результатах военных действий. Также министры обсудили будущую встречу контактной группы по оказанию поддержки украинской армии.

Обсуждали ли Остин и Умеров ситуацию в Курской области, где продолжаются попытки ВСУ продвинуться вглубь российской территории, в сообщении не говорится.

О предыдущем разговоре Остина и Умерова глава Пентагона сообщал неделю назад. Стороны также обсудили ситуацию на поле боя, а Остин заявил, что по-прежнему привержен идее помощи Украине.

Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

9 августа в Пентагоне заявили, что не считают эскалацией вторжение ВСУ в Курскую область. Заместитель спикера военного ведомства Сабриан Сингх в ходе брифинга заявила, что «Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя». Также она сказала, что использование американского оружия в ходе этой операции укладывается в политику США.

Однако уже 15 августа Сингх заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным обострением конфликта на Украине в связи с происходящим. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — сказала она.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ллойд Остин Пентагон Украина Рустем Умеров
Материалы по теме
Пентагон заявил о беспокойстве из-за угрозы эскалации на Украине
Политика
Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 17:32
Россия потребовала от Германии отчитаться о деле «Северных потоков»Политика, 21:26
Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в ПролетарскеПолитика, 21:24
В Курской области расширили ограничения на продажу алкоголяПолитика, 21:00
В Курске начали выдавать жителям приграничья жилищные сертификатыПолитика, 20:57
Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае после отъезда из РоссииСпорт, 20:39
Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню. ВидеоПолитика, 20:34
Суд в ФРГ оставил без изменений приговор 99-летней сотруднице концлагеряПолитика, 20:32
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Миранчук объяснил свой переход в американский клубСпорт, 20:30
Глава Пентагона обсудил с Умеровым «динамику на поле боя»Политика, 20:30
Страны-члены и кандидаты на вступление в БРИКС. КартаПолитика, 20:06
Американский баскетболист пожаловался на допинг-контроль после финала ОИСпорт, 20:05
Зеленский признал проблемы ВСУ на Покровском направленииПолитика, 19:52
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:47
Председатель совета директоров «Зенита» покинула руководство РФССпорт, 19:46