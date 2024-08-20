Глава Пентагона обсудил с Умеровым «динамику на поле боя»

В ходе разговора Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили различные вопросы. В Пентагоне не уточнили, шла ли речь о ситуации в Курской области

Ллойд Остин (Фото: Lisa Marie David / Reuters)

Пентагон сообщил о том, что глава ведомства Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В сообщении пресс-службы американского военного ведомства рассказывается, что собеседники обсудили динамику на поле боя, действия украинской армии, а также подготовку военнослужащих для ВСУ.

Сообщается, что Умеров рассказал о результатах военных действий. Также министры обсудили будущую встречу контактной группы по оказанию поддержки украинской армии.

Обсуждали ли Остин и Умеров ситуацию в Курской области, где продолжаются попытки ВСУ продвинуться вглубь российской территории, в сообщении не говорится.

О предыдущем разговоре Остина и Умерова глава Пентагона сообщал неделю назад. Стороны также обсудили ситуацию на поле боя, а Остин заявил, что по-прежнему привержен идее помощи Украине.

9 августа в Пентагоне заявили, что не считают эскалацией вторжение ВСУ в Курскую область. Заместитель спикера военного ведомства Сабриан Сингх в ходе брифинга заявила, что «Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя». Также она сказала, что использование американского оружия в ходе этой операции укладывается в политику США.

Однако уже 15 августа Сингх заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным обострением конфликта на Украине в связи с происходящим. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — сказала она.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа.