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Военная операция на Украине ,  
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Украинский пилот назвал F-16 веселым самолетом

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский пилот с позывным «Мунфиш» назвал американский истребитель F-16 веселым самолетом после прохождения обучения. Об этом он сказал в интервью НАТО, видео опубликовала пресс-служба блока в X (Twitter).

«Это и впрямь очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, суперскучный, но F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко», — отметил пилот. По его словам, «только успеваешь подумать о чем-то, он уже исполняет».

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам в том же видео заявил, что F-16 — современный самолет, не уступающий лучшим западным истребителям. Он выразил уверенность, что украинские пилоты извлекут из этого пользу.

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Истребитель&nbsp;F-16

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первую партию F-16 поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов. Ожидается, что многие из них будут разобраны на запчасти, отметила газета Times.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Киевом истребителей. Он поблагодарил партнеров, которые «на самом деле действенно помогают с F-16». Washington Post (WP) сообщила, что до конца 2024 года Украина получит 20 таких самолетов. По словам главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, их разместят на расстоянии не менее 40 км от линии фронта.

Первые истребители оснастят ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition в целях усиления воздушной обороны, уточнила WP.

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт, и не могут решить его исхода. Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием Запада в конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что F-16 будут сбивать и уничтожать.

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Украина F-16 истребитель Дания
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