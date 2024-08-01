Times назвала число полученных Украиной F-16

Первая партия самолетов прибыла на Украину из Нидерландов, скоро ожидаются поставки из Дании. ВСУ уже применили их для противовоздушной обороны. Москва обещает уничтожить поставленные F-16

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В первую партию истребителей F-16, которые Украина получила от западных стран, вошли шесть самолетов, их передали Нидерланды, сообщает The Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, вскоре на Украину направят самолеты из Дании. Представитель Воздушных сил ВСУ отказался от комментариев. Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также не стал подтверждать информацию, отметив, что для Киева «это фактор выживания».

О прибытии в страну первых F-16 написал Bloomberg. По данным The Telegraph, они уже совершали боевые вылеты и применялись для противовоздушной обороны.

Как ожидается, в течение года Киев получит около 20 самолетов, в том числе из Бельгии и Норвегии. Всего эти четыре страны пообещали Украине около 80 истребителей, но многие из них, как ожидается, будут разобраны на запчасти, пишет Times. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для успешного противостояния России в воздухе нужны 120–130 истребителей.

The Washington Post писала, что первые самолеты будут использоваться для усиления воздушной обороны, например, для поражения ракет и беспилотников, а не нанесения ударов по российским позициям.

МИД России предупредил, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной истребителей в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО. Президент Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать истребители в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику.