Путин и Алиев в Баку обсудят армяно-азербайджанское урегулирование

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Баку обсудят урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы к визиту российского лидера.

«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — приводит агентство выдержку из документа.

Путин должен посетить Баку 18–19 августа. В Кремле сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран будут говорить о развитии российско-азербайджанских отношений, а также обсуждать международные и региональные проблемы.

Предыдущие переговоры Путина с Алиевым прошли в начале июля в Астане. Российский лидер тогда отметил, что, если бы они с президентом Азербайджана встречались ежемесячно, им было бы о чем поговорить. Путин также подчеркнул, что по вопросу торгово-экономического взаимодействия отношения Москвы и Баку развиваются «позитивно».