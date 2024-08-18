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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Алиев в Баку обсудят армяно-азербайджанское урегулирование

Путин и Алиев в Баку обсудят урегулирование армяно-азербайджанского конфликта
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Баку обсудят урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы к визиту российского лидера.

«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — приводит агентство выдержку из документа.

Путин должен посетить Баку 18–19 августа. В Кремле сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран будут говорить о развитии российско-азербайджанских отношений, а также обсуждать международные и региональные проблемы.

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Предыдущие переговоры Путина с Алиевым прошли в начале июля в Астане. Российский лидер тогда отметил, что, если бы они с президентом Азербайджана встречались ежемесячно, им было бы о чем поговорить. Путин также подчеркнул, что по вопросу торгово-экономического взаимодействия отношения Москвы и Баку развиваются «позитивно».

В сентябре 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование, а ее территория перешла под контроль Баку. Большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.

Совбез Армении возложил ответственность за потерю Нагорного Карабаха на Россию. Армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не защитили мирное население Карабаха. Москва отвергла обвинения.

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политик, президент России
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политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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