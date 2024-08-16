Путин прилетит с визитом в Азербайджан 18 августа

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18–19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров президент обсудит развитие российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.

«По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», — говорится в сообщении.

Последний раз Путин посещал республику в конце сентября 2018 года. Президент провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а также посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходил в Баку. Позднее Алиев приглашал президента России снова посетить страну в удобное время.