Путин прилетит с визитом в Азербайджан 18 августа
Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18–19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров президент обсудит развитие российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.
«По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», — говорится в сообщении.
Последний раз Путин посещал республику в конце сентября 2018 года. Президент провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а также посетил чемпионат мира по дзюдо, который проходил в Баку. Позднее Алиев приглашал президента России снова посетить страну в удобное время.
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