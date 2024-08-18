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Политика ,  
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Посол заявил о желании Азербайджана присоединиться к БРИКС

Посол Бюльбюль оглы заявил о желании Азербайджана присоединиться к БРИКС
Полад Бюльбюль оглы
Полад Бюльбюль оглы (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС, вопрос о вступлении в объединение находится в работе, заявил ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Его спросили, подал ли Баку официальную заявку на присоединение к объединению.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», — ответил посол.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани 22–24 октября.

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БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

Спикер парламента страны Сахиба Гафарова говорила о желании страны стать членом объединения еще в июле во время выступления на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. «Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. <...> В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС», — отмечала она тогда.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в июне заявил, что объединение решило взять паузу с новыми членами, и анонсировал введение системы категорий стран-партнеров — «ступеней». Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в июле говорила, что в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 страны.

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