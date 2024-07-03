Путин и Алиев начали переговоры в Астане

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

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Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, «объем нашего взаимодействия большой». Он отметил, что если бы главы двух государств встречались ежемесячно, им было бы о чем поговорить. «Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно», — добавил Путин.

Российский президент уточнил, что товарооборот между странами составил $4,3-4,5 млрд — «это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана».

И Алиев, и Путин приехали в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет с 3 по 4 июля. На встрече лидеры входящих в организацию стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле.

Такие же цифры привел Государственный таможенный комитет Азербайджана в январе, отметив, что товарооборот по итогам 2023 года составил $4,358 млрд.

В апреле Алиев приехал в Москву для встречи с Путиным. Тогда азербайджанский лидер заявил, что Россия — «основополагающая страна» в вопросах региональной безопасности на Кавказе. Он отметил, что Баку нацелен «на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и на урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия» с Москвой.