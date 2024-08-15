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Военная операция на Украине ,  
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Власти Липецкой области назвали размер выплаты за разрушенные дома

В Липецкой области выплатят по 50 тыс. руб. за поврежденные ВСУ дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Единовременная выплата жителям Липецкой области, чьи дома получили повреждения при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), составит 50 тыс. руб., заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что учитывать будут все случаи повреждения объектов с 1 июля этого года.

За выплатой можно обратиться, если по месту жительства повреждены не только жилые помещения и признанные таковыми садовые дома, а также гаражи, сараи, бани, навесы и теплицы. Деньги получат постоянно или временно прописанные в домах с повреждениями.

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Фото:toduadv / Telegram

Артамонов добавил, что деньги будут выделены из резервного фонда областного правительства Липецкой области.

«Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — добавил он.

По информации главы Липецкого района Давида Тодуа, только в его муниципалитете более 100 домов получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников ночью 9 августа.

Тогда Минобороны отчиталось о 19 беспилотниках, сбитых силами ПВО. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице.

Кроме того, в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в нескольких районах Липецка пропал свет. Также на военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание.

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