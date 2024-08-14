Глава Липецкого района рассказал о последствиях атаки дронов
Более 100 домов в Липецком районе Липецкой области получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников ночью 9 августа. Об этом сообщил глава района Давид Тодуа во «ВКонтакте».
«По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию, навестили несколько владений в Копцевых Хуторах», — написал Тодуа.
Ночью 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке дронов. Минобороны тогда отчиталось о 19 беспилотниках, сбитых силами ПВО. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице.
Кроме того, в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в нескольких районах Липецка пропал свет. Также на военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание.
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