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Военная операция на Украине ,  
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Глава Липецкого района рассказал о последствиях атаки дронов

Глава Липецкого района рассказал о повреждении 106 домов после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: toduadv / Telegram
Фото: toduadv / Telegram

Более 100 домов в Липецком районе Липецкой области получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников ночью 9 августа. Об этом сообщил глава района Давид Тодуа во «ВКонтакте».

«По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию, навестили несколько владений в Копцевых Хуторах», — написал Тодуа.

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Фото:Минобороны России

Ночью 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке дронов. Минобороны тогда отчиталось о 19 беспилотниках, сбитых силами ПВО. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице.

Кроме того, в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в нескольких районах Липецка пропал свет. Также на военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание.

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