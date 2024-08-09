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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 75 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Белгородской и Липецкой областями, а в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников, сообщает Минобороны.

Из них 26 дронов сбили над Белгородской областью, еще 19 — над Липецкой, семь над Курской, по пять над Брянской областью и над Крымом, четыре над Воронежской и еще один над Орловской, заявило ведомство. Помимо того, в акватории Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 29 сбитых над регионом БПЛА, врио главы Курской области Алексей Смирнов — о четырех ракетах и четырех дронах. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев говорил об уничтожении трех беспилотников и трех безэкипажных катеров.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, рассказывая о ночной атаке, сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, повреждении объекта энергетической инфраструктуры и шести пострадавших.

На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, власти решили эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В Липецке приостановили движение пассажирского транспорта. Региональное МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Белгородская область Липецкая область Курская область Воронежская область Севастополь Военная операция на Украине
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