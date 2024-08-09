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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Липецка рассказал о последствиях атаки дронов

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Военная операция на Украине

В Липецке в результате массированной атаки дронов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Специалисты устраняют последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица», — написал губернатор в 4:28 мск.

Он добавил, что аварийные бригады уже занимаются переподключением абонентов и трансформаторных подстанций.

Энергетики успешно восстановили электроснабжение в большинстве домов к 5:14 мск, отметил губернатор. По его словам, к этому моменту без электроэнергии оставались 665 жителей.

По данным губернатора, в результате атаки дронов в районе Липецка произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС и решили эвакуировать жителей четырех населенных пунктов.

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В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

Липецкая область стала пятым российским регионом, который объявил о воздушной опасности в эту ночь. Угрозу атаки дронов объявляли также в Белгородской и Воронежской области, в Курской после отмены ракетной опасности также заявили об угрозе атаки беспилотников, сигналы воздушной тревоги звучали в Севастополе.

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Липецкая область Игорь Артамонов дроны
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В Липецкой области объявили воздушную опасность и угрозу атаки дронов
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