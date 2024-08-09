Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме

На военном аэродроме произошло возгорание, сообщило липецкое МЧС. Область попала под массированную атаку дронов, сообщил губернатор. Он объявил ЧС из-за детонации взрывоопасных объектов и об эвакуации 4-ех населенных пунктов

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщило МЧС по Липецкой области.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении ведомства.

Номер пожара — это условное обозначение сложности возгорания. Вызов № 3 означает, что сообщение о пожаре подтверждено, на месте «сложная обстановка» и были запрошены дополнительные силы.

Ночью 9 августа Липецк попал под «массированную атаку» дронов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

После нее «для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов» в Липецком муниципальном округе был введен режим ЧС. Была объявлена эвакуация четырех населенных пунктов около Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для жителей подготовили пункты временного размещения и транспорт.

При этом «часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», уточнял губернатор. Он указал, что в населенных пунктах, которые решили эвакуировать, выставят посты для охраны домов и имущества жителей.

Во время атаки дронов в Липецкой области пострадали шесть человек, сообщили позднее власти.