Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщило МЧС по Липецкой области.
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении ведомства.
Номер пожара — это условное обозначение сложности возгорания. Вызов № 3 означает, что сообщение о пожаре подтверждено, на месте «сложная обстановка» и были запрошены дополнительные силы.
Ночью 9 августа Липецк попал под «массированную атаку» дронов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
После нее «для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов» в Липецком муниципальном округе был введен режим ЧС. Была объявлена эвакуация четырех населенных пунктов около Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для жителей подготовили пункты временного размещения и транспорт.
При этом «часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», уточнял губернатор. Он указал, что в населенных пунктах, которые решили эвакуировать, выставят посты для охраны домов и имущества жителей.
Во время атаки дронов в Липецкой области пострадали шесть человек, сообщили позднее власти.
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