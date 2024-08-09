 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме

МЧС Липецкой области: на военном аэродроме произошло возгорание
На военном аэродроме произошло возгорание, сообщило липецкое МЧС. Область попала под массированную атаку дронов, сообщил губернатор. Он объявил ЧС из-за детонации взрывоопасных объектов и об эвакуации 4-ех населенных пунктов

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщило МЧС по Липецкой области.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении ведомства.

Номер пожара — это условное обозначение сложности возгорания. Вызов № 3 означает, что сообщение о пожаре подтверждено, на месте «сложная обстановка» и были запрошены дополнительные силы.

Ночью 9 августа Липецк попал под «массированную атаку» дронов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Губернатор сообщил о массированной атаке дронов на Липецк
Политика

После нее «для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов» в Липецком муниципальном округе был введен режим ЧС. Была объявлена эвакуация четырех населенных пунктов около Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для жителей подготовили пункты временного размещения и транспорт.

При этом «часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», уточнял губернатор. Он указал, что в населенных пунктах, которые решили эвакуировать, выставят посты для охраны домов и имущества жителей.

Во время атаки дронов в Липецкой области пострадали шесть человек, сообщили позднее власти.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Липецкая область Липецк эвакуация пожары аэродром
Материалы по теме
Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под Липецком
Политика
В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дронов
Политика
В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспорта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Артамонов рассказал о дополнительных пунктах временного размещенияПолитика, 06:36
В Липецке восстановили электроснабжениеПолитика, 06:10
Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под ЛипецкомПолитика, 05:58
В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «много военной силы»Политика, 05:53
Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме⁠Политика, 05:49
В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дроновПолитика, 05:43
В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспортаПолитика, 05:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор Липецка рассказал о последствиях атаки дроновПолитика, 04:50
В окрестностях Липецка после атаки дронов решили провести эвакуациюПолитика, 04:47
Развожаев сообщил о сбитых целях и предупредил о падении обломковПолитика, 04:44
В Белгородской области сбили 29 дроновПолитика, 04:34
Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотниковПолитика, 04:20
В Курской области после отмены ракетной опасности объявили угрозу дроновПолитика, 04:16
Нобелевский лауреат возглавил временное правительство БангладешПолитика, 03:56