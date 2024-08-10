Умер один из пострадавших при атаке дронов на Липецкую область
В больнице скончался пострадавший при атаке беспилотников на Липецкую область, у него было осколочное проникающее ранение головы, сообщило правительство региона.
«Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы», — говорится в сообщении.
Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам губернатора Игоря Артамонова, в результате атаки пострадали девять человек.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»