Власти Липецкой области сообщили о смерти одного из пострадавших при атаке БПЛА

Умер один из пострадавших при атаке дронов на Липецкую область

В больнице скончался пострадавший при атаке беспилотников на Липецкую область, у него было осколочное проникающее ранение головы, сообщило правительство региона.

«Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы», — говорится в сообщении.

Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Сейчас в реанимации остается один пострадавший, врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам медицинских специалистов, для остальных угрозы жизни нет.

Регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам губернатора Игоря Артамонова, в результате атаки пострадали девять человек.