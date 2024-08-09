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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке дронов на Липецкую область выросло до девяти

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Военная операция на Украине
В регионе отменили развлекательные мероприятия. В результате атаки дронов там поврежден энергообъект, загорелся военный аэродром. В Липецком муниципальном округе введен режим ЧС

Число пострадавших при атаке дронов на Липецкую область выросло до девяти
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При атаке беспилотников на Липецкую область пострадали девять человек, написал в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Ранее он сообщал о шести пострадавших.

Глава региона сообщил, что посетил раненых в больницах. Власти пообещали помочь жителям поврежденных домов. В области отменили все развлекательные мероприятия.

По данным Минобороны, этой ночью регион подвергся атаке 19 дронов.

Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Артамонов сообщал о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений и повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Было нарушено энергоснабжение, без света остались сотни человек. К утру потребителей подключили к резервным источникам, заявили в администрации.

В МЧС рассказали о возгорании на военном аэродроме. Власти ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. В Липецке и окрестностях на время красного уровня опасности, который действовал до утра пятницы, останавливали движение пассажирского транспорта.

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Липецкая область Игорь Артамонов беспилотники дроны пострадавшие
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