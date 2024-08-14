Над Россией сбили 117 беспилотников и четыре ракеты

Фото: Минобороны России

Всего за ночь над территорией России средства ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников, отчиталось Минобороны. В частности, ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с помощью тактических ракет «Точка-У».

Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин этим утром сообщал, что системы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Кулебакском муниципальном округе (расстояние от округа до границы с Украиной — примерно 700 км по прямой). По его словам, предварительно, никто не пострадал.

Одновременно с Никитиным об уничтожении украинского беспилотника отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также об уничтожении двух БПЛА в небе над регионом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев позже сообщил, что в течение ночи регион атаковали более 35 беспилотников.

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