МИД Белоруссии назвал «актом террора» операцию ВСУ в Курской области

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Белоруссия «решительно осуждает» вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, атаки на мирное население неприемлемы, заявил белорусский МИД.

В ведомстве назвали действия украинских военных «актами террора» и «бессмысленной авантюрой, ужесточающей конфликт в нашем регионе».

«Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам», — отметили в МИД страны. Там подчеркнули, что подобная эскалация конфликта «лишь отдаляет перспективы» возобновления переговоров и прекращения боевых действий, «к чему неизменно призывает белорусская сторона».

Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии выразили солидарность с жителями региона и принесли соболезнования семьям погибших при атаках ВСУ.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вечером накануне, 9 августа, белорусская ПВО уничтожила несколько целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших с территории Украины. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей. «Без ответа любые провокации не останутся», — пообещал глава государства.

Позднее министр обороны республики Виктор Хренин сообщил о приказе Лукашенко усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. По его словам, в эти районы будут переброшены силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Украинские военные вошли в Курскую область утром 6 августа, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, в ночь на 10 августа там также объявили режим контртеррористической операции (КТО). В приграничных курских районах идет эвакуация.

По данным Минздрава на вечер 8 августа, в результате атак украинских военных на Курскую область пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин расценил ее как «масштабную провокацию».