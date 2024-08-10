Лукашенко об уничтожении украинских дронов над Белоруссией. Видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ нарушили воздушное пространство его страны в Костюковичском районе вечером накануне, 9 августа. Он уточнил, что белорусская ПВО уничтожила около десяти целей — предположительно, ударных беспилотников, летевших с территории Украины.
По словам Лукашенко, белорусская сторона подозревает, что это происходит не в первый раз. «Без ответа любые провокации не останутся», — подчеркнул он.
Президент добавил, что «остальные цели», помимо тех, что были сбиты над территорией Белоруссии, «передали» России, так как у стран единая система ПВО. В результате российские военные уничтожили беспилотники в Ярославской области.
Российское Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 10 августа над Ярославской областью были сбиты шесть украинских дронов.
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