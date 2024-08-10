Воронежский губернатор рассказал о прибытии первых курских переселенцев

Фото: gusev_36 / Telegram

В Воронежскую область прибыли 224 жителя Курской области, вынужденных покинуть свои дома в связи в атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Большая часть из них — 199 человек, в том числе почти 60 детей и 47 человек пожилого возраста, — приехали на автобусах, остальные добрались до Воронежской области самостоятельно.

Курян разместили в социальных учреждениях и пунктах временного размещения (ПВР) в Воронеже, а также в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах региона. Гусев пообещал, что всем необходимым их обеспечит администрация области.

«Для приезжающих самостоятельно и останавливающихся вне ПВР работает центр приема заявок на предметы первой необходимости в организации «Общие дети», — добавил он.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую область, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня, в ночь на 10 августа там также объявили режим контртеррористической операции. В приграничных районах региона идет эвакуация.

По данным Минздрава на вечер 8 августа, в результате атак украинских военных на Курскую область пострадали 66 человек, в том числе девять детей. 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнял глава Минздрава Михаил Мурашко.

Количество погибших неизвестно. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи города Суджа по меньшей мере четырех человек, в том числе двух работников скорой помощи. При эвакуации из Суджанского района также погибла беременная женщина.

О готовности помочь жителям области заявили главы многих российских регионов, в том числе Воронежской, Смоленской, Самарской, Липецкой областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.