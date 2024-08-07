Главы нескольких регионов сообщили о помощи Курской области

Главы более десяти российских регионов выразили поддержку Курской области. Москва и Петербург направят туда врачей, некоторые области предложили принять детей, эвакуированных из приграничных территорий

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Главы нескольких регионов заявили о поддержке Курской области и готовности помочь. Регион с прошлого дня подвергается обстрелам, также велись бои на приграничных территориях, оттуда вывозят жителей. Врио губернатора области Алексей Смирнов называл обстановку контролируемой.

Столичный губернатор Сергей Собянин объявил, что Москва направит в Курскую область врачей. «Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — написал он в телеграм-канале.

Также группу врачей направит Санкт-Петербург, рассказал губернатор Александр Беглов. Кроме того, он предложил разместить в городе детей из Курской области. Также детей, эвакуированных из приграничных районов Курской области, примет Смоленская область, заявил губернатор Василий Анохин.

Крымский губернатор Сергей Аксенов заявил о готовности «оказать всю необходимую помощь братскому региону». «От всех севастопольцев хочу сказать: куряне, мы с вами! Мы молимся о здравии раненых и силе российского воинства!» — сказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

Воронежский губернатор Александр Гусев также заявил о готовности оказать помощь Курской области. «Наши оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности», — добавил он.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дал поручение председателю правительства региона об оказании поддержки жителям Курской области, назвав события «чудовищными». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также выразил готовность оказать поддержку и заявил, что дал соответствующие указания «всем профильным службам».

Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что регион уже оказывает помощь соседней области. «Мы сразу, этой же ночью оперативно оказали помощь курянам. В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов. Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку», — написал он.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования близким погибших при атаках. «Мы станем еще крепче, сплоченнее. Такие беды становятся нашим общем горем. Также хочу выразить свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым — скорейшего восстановления. Держитесь! Иркутская область вместе с Вами!» — говорится в публикации.

Также поддержку жителям Курской области выразил глава Томской области Владимир Мазур, назвав происходящее в регионе трагедией. «От жителей Томской области искренне соболезную семьям погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Жителям Курской области — стойкости и сил. Мы вместе, мы выстоим. Томская область, как и вся страна, с вами!» — написал он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов накануне, 6 августа, рассказал, что на фоне обострившейся ситуации в регионе ему позвонили и предложили помощь в том числе глава соседней Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тамбовской Максим Егоров и тульский губернатор Дмитрий Миляев.

Утром 6 августа Смирнов сообщил о попытке прорыва границы украинскими силами. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение».

7 августа в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ.

СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.

Президент Владимир Путин назвал действия украинской стороны «масштабной провокацией» и поручил оказать помощь жителя Курской области. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.