Рядом с Суджей были разрушены оба храма Горнальского мужского монастыря

Корпуса были повреждены, из монахов никто не пострадал, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. ВСУ попытались прорвать границу в Суджанском районе. Минобороны сообщало об ударах по украинским силам

Фото: monasterium.ru

Оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря, расположенного недалеко от города Суджи Курской области, разрушены в результате обстрела, сообщил ТАСС настоятель мужского монастыря игумен Питирим.

«Братские корпуса пострадали, люди все живы», — сказал священнослужитель. По его словам, эвакуироваться из монастыря пока невозможно.

ВСУ с утра 6 августа попытались прорвать границу в Суджанском районе. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, бои на границе продолжаются.

Минобороны заявило, что утром 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ с 11 танками и более чем 20 бронемашинами предприняла попытку прорыва на территорию России. Они атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Около 17:00 ведомство отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов. В министерстве утверждают, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение».

По словам врио главы региона, жителей, покидающих приграничные районы, «встречают». ТАСС в администрации Суджанского района сообщили, что «эвакуации пока не будет, идут обстрелы, опасно». В результате обстрелов и атак беспилотников в области есть раненые и погибшие.