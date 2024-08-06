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Военная операция на Украине ,  
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Глава курской Суджи на границе с Украиной сообщил о новых обстрелах

Сюжет
Военная операция на Украине
Суджу обстреляли в ночь на 6 августа, после этого в Суджанский район попытались прорваться украинские военные, на границе продолжаются бои
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Приграничный город Суджа в Курской области, который подвергся обстрелам на фоне попытки прорыва границы украинскими военными, снова под огнем ВСУ, заявил «РИА Новости» глава города Виталий Слащев.

«Сейчас обстрелы опять», — сказал он.

Ночью 6 августа во время обстрела Суджи погибла одна женщина, несколько человек пострадали, в том числе трое детей. Вечером врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что по дороге из Суджи в Белую были ранены два ребенка при сбросе взрывного устройства с украинского коптера.

Смирнов назвал обстановку на границе с Украиной напряженной и рассказал, что там идут бои.

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По данным Министерства обороны, с 8:00 мск 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ предпринимала попытку прорыва на территорию России с использованием 11 танков и свыше 20 бронемашин. Около 17:00 российское Минобороны отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов.

ВСУ атаковали российские позиции в районе приграничных сел Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — от этих населенных пунктов до Суджи 10–15 км. Российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области. В район боестолкновения были выдвинуты резервы российской армии, отмечали в Минобороны.

В течение 6 августа в Курской области погибли как минимум три человека, пострадали — 20, из них шестеро детей. Над регионом была сбита украинская ракета.

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Курская область Украина диверсанты Суджа
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