При обстреле города Суджа в Курской области пострадали пять человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Суджа в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал Смирнов.
В результате атаки повреждения получили несколько жилых домов, добавил главы региона. Кроме того, над регионом уничтожили 26 украинских БПЛА.
В ночь на 6 августа в регионе дважды объявляли ракетную опасность. 5 августа украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель.
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