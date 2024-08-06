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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле города Суджа в Курской области пострадали пять человек

Врио главы Курской области Смирнов: пятеро пострадали при обстреле города Суджа
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Суджа в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал Смирнов.

В результате атаки повреждения получили несколько жилых домов, добавил главы региона. Кроме того, над регионом уничтожили 26 украинских БПЛА.

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В ночь на 6 августа в регионе дважды объявляли ракетную опасность. 5 августа украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель.

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Военная операция на Украине Курская область Алексей Смирнов обстрел
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