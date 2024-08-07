Минобороны сообщило об ударах по формированиям ВСУ в курском приграничье

Минобороны заявило, что российские военные не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, а по украинским резервам в Сумской области нанесли удары, «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные вместе с пограничниками ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», сообщило Минобороны.

В ведомстве заявили, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, а украинским резервам нанесли поражение в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Городище Сумской области.

Министерство оценило потери Украины за сутки боев в 260 военных и 50 единиц бронетехники. Российские войска уничтожили две огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявило Минобороны.

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Как передавало Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Позднее министерство сообщило, что «противнику наносится огневое поражение». Смирнов в вечернем обращении говорил, что обстановка на границе остается напряженной и бои продолжаются.

Курская областная администрация предупредила, что к этому видео с помощью нейросети добавили другую звуковую дорожку, где Смирнов призывает мужчин «явиться в военкоматы для получения оружия». По данным властей, фейковый ролик создали украинские спецслужбы.

На этом фоне в регионе продолжаются обстрелы, власти сообщают об атаках дронов и сбитых ракетах. Из приграничных территорий организовали вывоз жителей.