ПВО сбила над Курской областью три беспилотника ВСУ самолетного типа

Противовоздушная оборона уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он напомнил жителям, что приближаться к обломкам нельзя, поскольку они могут нанести вред, и призвал сообщить о находку по телефону 112.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на российскую территорию через Курскую область. Речь шла о порядка 300 диверсантах из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танках и более 20 боевых бронемашинах. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, отчиталось Минобороны.

Как уточнил Смирнов, обстановка на границе остается тяжелой. В регионе несколько раз включали ракетную опасность, ПВО уничтожала украинские ракеты над территорией области. За день в области пострадали 20 человек. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что среди пострадавших — шестеро детей.

В ночь на 7 августа украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. За ночь над регионом сбили четыре ракеты.