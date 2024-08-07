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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Человек в бомбоубежище
Человек в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщил начальник военной администрации города Сергей Попко. Он призвал жителей города проследовать в укрытия.

«Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!» — написал он.

За сегодняшний день тревога объявляется в украинской столице впервые. 6 августа ее объявляли в 23:15, она продолжалась три минуты.

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Фото:Руслан Канюка / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После начала специальной операции на Украине регулярно сообщают о взрывах и воздушной тревоге в регионах.

Так, в ночь на 7 августа взрывы прогремели в Хмельницкой области. Там, а также в Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и ряде других областей объявляли воздушную тревогу.

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Киев Воздушная тревога начальник Укрытие
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