В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщил начальник военной администрации города Сергей Попко. Он призвал жителей города проследовать в укрытия.
«Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!» — написал он.
За сегодняшний день тревога объявляется в украинской столице впервые. 6 августа ее объявляли в 23:15, она продолжалась три минуты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
После начала специальной операции на Украине регулярно сообщают о взрывах и воздушной тревоге в регионах.
Так, в ночь на 7 августа взрывы прогремели в Хмельницкой области. Там, а также в Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и ряде других областей объявляли воздушную тревогу.
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