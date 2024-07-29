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Военная операция на Украине ,  
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Севастопольцев предупредили о воздушной тревоге

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Через 21 минуту губернатор объявил об отмене воздушной тревоги.

О том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 29 июля в 0:19 мск телеграм-канал об оперативной информации по ситуации на мосту. Менее чем через 10 минут появилось сообщение о том, что движение по мосту восстановлено.

В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет
Политика
Фото:Минобороны РФ

Последний раз в Севастополе объявили воздушную тревогу 26 июля в 19:27 мск. Сигнал действовал 15 минут.

В ночь с 25 на 26 июля в Севастополе объявили угрозу баллистических ракет. Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Сигнал действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 мск. Сразу после отбоя опасности движение по Крымскому мосту восстановили.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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