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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Лыскин / Russian Look / Global Look Press
Фото: Александр Лыскин / Russian Look / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В ночь на пятницу, 26 июля, в Севастополе объявили угрозу баллистических ракет. Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей.

Сигнал действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 мск. Сразу после отбоя опасности движение по Крымскому мосту восстановили.

Сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место.

Одна из самых крупных атак на Севастополь произошла 23 июня 2024 года. Тогда украинские военные ударили по северной части города. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка, где пострадали люди, не были целью Киева.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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