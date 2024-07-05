В Севастополе объявили воздушную тревогу

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В городе объявлена воздушная тревога, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В случае если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.

Севастопольцев регулярно предупреждают о воздушной тревоге, накануне сигнал продлился около получаса.

Одна из наиболее масштабных атак за последнее время произошла 23 июня. Тогда в результате ракетного удара четыре человека, включая двоих детей, погибли, более 140 получили ранения.