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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе объявлена воздушная тревога, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В случае если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.

Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки
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Севастопольцев регулярно предупреждают о воздушной тревоге, накануне сигнал продлился около получаса.

Одна из наиболее масштабных атак за последнее время произошла 23 июня. Тогда в результате ракетного удара четыре человека, включая двоих детей, погибли, более 140 получили ранения.

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Севастополь ракетная опасность Михаил Развожаев
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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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