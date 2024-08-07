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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прозвучала серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сумах слышны взрывы, сообщает «Суспільне».

Позднее «Суспільне» написало о повторных взрывах. О них также сообщает «РБК-Украина».

Вечером в области была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучали также в Киеве, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах прозвучали взрывы
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Сумская область на востоке граничит с Курской областью. Утром 6 августа ВСУ попытались прорвать границу в Суджанском районе. Вечером врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что бои на границе продолжаются. Минобороны заявляет, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение».

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