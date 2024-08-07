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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницком прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Хмельницком прогремела серия взрывов, передает «Суспільне». Об этом также сообщает «РБК-Украина».

Ночью воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и ряде других областей.

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