В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремела серия взрывов, передает «Суспільне». Об этом также сообщает «РБК-Украина».
Ночью воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и ряде других областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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