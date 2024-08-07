В Хмельницком прогремели взрывы

В Хмельницком прогремела серия взрывов, передает «Суспільне». Об этом также сообщает «РБК-Украина».

Ночью воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.