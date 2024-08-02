Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мост

Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона о возможном разрушении Крымского моста, сообщают издания «Страна» и Hromadske.

«Если так в ближайшее время смотреть, то шансы есть», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Крымский мост разрушен в ближайшие месяцы.

Крымский мост уже был атакован дважды — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, после чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего мимо поезда, обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь и погибли четыре человека.

Во второй раз по мосту ударили два беспилотных катера. Тогда один автомобильный пролет разрушился, а другой пролет сместился. Погибли два человека.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Крымским мост «не какая-нибудь маленькая логистическая дорога», его используют для «милитаризации Крыма». Российский президент Владимир Путин факт эксплуатации моста для военных целей отрицал.

В апреле 2024 года издание The Guardian узнало, что ГУР Украины готовит третью атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года.

Буданов объявлен в России в розыск и заочно арестован. Перед этим ФСБ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Ему вменяют статью о попытке теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205) и организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4). Глава украинской разведки внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.