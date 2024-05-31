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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

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Военная операция на Украине
Российским военным удалось отразить «массированную атаку» на Крымский мост, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. Во время нее были сбиты десять ракет ATACMS
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Силы российских ПВО отразили 29 мая «массированную атаку» на Крымский мост. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

По его словам, по мосту были запущены десять ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут».

«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — заявил Белоусов.

Минобороны заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма
Политика
Фото:Минобороны РФ

Минобороны заявляло об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма утром 30 мая. В ведомстве сообщали, что над Азовским морем силы ПВО сбили «восемь оперативно-тактических ракет». Около Крыма были также перехвачены восемь БПЛА.

Во время обстрела в Керчи были повреждены два парома, заявлял глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. У них было повреждено остекление надстроек. «Жертв среди моряков и гражданских нет», — заявлял министр.

Кроме того, во время обстрела приостанавливали движение автомобилей по Крымскому мосту. Меры действовали с 0:56 до 1:30 мск.

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Теги
Минобороны Крым атака ракеты ATACMS ВСУ
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