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Все о карьере: как найти и сохранить работу ,  
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Эксперты назвали самую высокооплачиваемую отрасль промышленности

«Авито»: самой высокооплачиваемой отраслью промышленности стало машиностроение
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самой высокооплачиваемой отраслью промышленности является транспортное машиностроение, средние зарплаты там составляют 81 376 руб. в месяц. Такой вывод был сделан из результатов исследования сервиса «Авито Работа» по итогам первого полугодия 2024 года (есть у РБК).

На втором месте по уровню зарплаты оказалась сфера добычи и переработки полезных ископаемых. Работодатели в этой сфере предлагают новым сотрудникам в среднем 72 269 руб. в месяц.

На третьем месте — производство промышленного оборудования и станков со средней зарплатой 68 502 руб.

В топ-5 наиболее высокооплачиваемых отраслей промышленности также вошли металлургия и энергетика, в которых работодатели предлагают специалистам 66 737 руб. и 66 694 руб. соответственно.

В целом по сфере промышленности средняя предлагаемая зарплата составила 64 588 руб. в месяц.

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Фото:АГН «Москва»

Сфера строительства стала лидером по увеличению зарплат сотрудников по сравнению с 2023 годом, показали результаты исследования сервиса «Авито Работа», опубликованные в июле текущего года. Средняя зарплата в этой отрасли в первом полугодии 2024 года выросла на 36% и составила 85 305 руб. в месяц.

На втором месте — автомобильный бизнес с зарплатой 86 183 руб. в месяц (прирост 16%), на третьем — транспорт и логистика — 80 681 руб. в месяц (+15%). Следом идут фитнес и салоны красоты — 64 161 руб. в месяц, (+14%), а потом производство, сырье и сельское хозяйство — 64 588 руб. в месяц (+14%).

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