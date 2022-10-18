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SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах

В октябре самой высокооплачиваемой вакансией стало предложение для главного специалиста отдела проектирования программного обеспечения с зарплатой 240 тыс. руб. в Саратове, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

В исследовании рассматривались 55 тыс. размещенных на сайте сервиса вакансий в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

Второе место по уровню предлагаемой зарплаты заняла вакансия главного специалиста по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений в Иркутске, которому предлагают платить до 171,9 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров позиция директора филиала в Хабаровске с предложением о зарплате от 150 тыс. руб.

Среди предложений с наиболее высокой зарплатой оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей и врачей. В некоторых городах, в частности, в Рязани и Тюмени, в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли предложения в сфере управления финансами: в Тюмени главному бухгалтеру готовы платить до 100 тыс. руб., а в Рязани заместитель главбуха сможет получать от 70 тыс. руб.

За прошедшую неделю аналитики сервиса зафиксировали наибольший рост спроса на персонал в службах доставок (плюс 8%), отрасли снабжения (плюс 5%), здравоохранении (плюс 2%) и сфере услуг (плюс 1%). В транспортной отрасли, строительстве, производстве и ИТ-сфере количество вакансий за неделю не изменилось. Также стабилен спрос на бухгалтеров и юристов.

Наибольшее снижение спроса за неделю наблюдается в банковском сегменте (минус 14%), а также консалтинге и образовании (минус 10%). В сфере туризма и общественного питания число вакансий сократилось на 8%. Эксперты отмечают, что это может быть связано с завершением «высокого сезона». Для административно-хозяйственного персонала предложений стало меньше на 6%. Спрос на специалистов по маркетингу, рекламе и PR снизился на 4%, на работников в ритейле и HR-сфере — на 3%. В страховой отрасли вакансий стало меньше на 1%.

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По данным аналитиков, индекс рынка труда составляет 0,96 пункт, что на 0,04 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта.

Теги
вакансии Superjob работа зарплата
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