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Рост зарплат в России замедлился весной

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Рост реальных зарплат в России в апреле замедлился до 8,5% год к году по сравнению с двузначными темпами в предыдущие месяцы, следует из данных Росстата.

Так, в марте темпы роста реальных зарплат Росстат оценил в 12,9%, в феврале — 10,8%, в январе — 8,5%, в декабре — 8,5%.

В целом среднемесячная номинальная начисленная заработная платав России в апреле составила 83 875 руб., увеличившись год к году на 17%. Это больше, чем в среднем в первом квартале года (было 80 582 руб.), но ниже, чем в марте (87 740 руб.).

Наибольшие по размеру среднемесячные зарплаты были начислены в таких сферах, как:

  • финансовая и страховая деятельность (208 тыс. руб.);
  • добыча нефти и природного газа (186 тыс. руб.)
  • деятельность воздушного и космического транспорта (185 тыс. руб.).

Материал дополняется.

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