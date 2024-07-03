Лидирующей по росту зарплат сферой бизнеса оказалось строительство

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сфера строительства стала лидером по увеличению зарплат сотрудников по сравнению с 2023 годом, следует из исследование сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

«Наибольший прирост средних зарплатных предложений произошел в сфере строительства (+36%)», — говорится в отчете по результатам исследования. По данным экспертов, средняя зарплата сотрудников отрасли в первом полугодии 2024 года составила 85 305 руб. в месяц.

Помимо строительства, в топ-5 сфер с наибольшим приростом средних зарплат для новых сотрудников вошли:

автомобильный бизнес — 86 183 руб. в месяц (+16%);

транспорт, логистика — 80 681 руб. в месяц (+15%);

фитнес, салоны красоты — 64 161 руб. в месяц, (+14%);

производство, сырье, сельское хозяйство — 64 588 руб. в месяц (+14%).

Рост зарплат в этих отраслях обусловлен нехваткой работников, объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов.

По его словам, в строительстве активно развиваются инфраструктурные проекты, увеличиваются объемы «жилищного и коммерческого строительства», что ведет к повышению спроса на квалифицированных сотрудников. В сфере транспорта и логистики спрос на кадры и повышение зарплат обусловлены развитием «электронной коммерции» и «необходимостью эффективных цепочек поставок».

Нехватку кадров испытывают 85% российских компаний, выяснил в декабре 2023 года портал SuperJob. В ноябре того же года глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров основной проблемой российской экономики. О нехватке «рабочих рук» в России говорил и президент Владимир Путин. При этом «рекордно низкий» уровень безработицы в стране составляет 2,9%, отметил российский лидер в декабре 2023 года.