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Лидирующей по росту зарплат сферой бизнеса оказалось строительство

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сфера строительства стала лидером по увеличению зарплат сотрудников по сравнению с 2023 годом, следует из исследование сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

«Наибольший прирост средних зарплатных предложений произошел в сфере строительства (+36%)», — говорится в отчете по результатам исследования. По данным экспертов, средняя зарплата сотрудников отрасли в первом полугодии 2024 года составила 85 305 руб. в месяц.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Помимо строительства, в топ-5 сфер с наибольшим приростом средних зарплат для новых сотрудников вошли:

  • автомобильный бизнес — 86 183 руб. в месяц (+16%);
  • транспорт, логистика — 80 681 руб. в месяц (+15%);
  • фитнес, салоны красоты — 64 161 руб. в месяц, (+14%);
  • производство, сырье, сельское хозяйство — 64 588 руб. в месяц (+14%).

Рост зарплат в этих отраслях обусловлен нехваткой работников, объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов.

По его словам, в строительстве активно развиваются инфраструктурные проекты, увеличиваются объемы «жилищного и коммерческого строительства», что ведет к повышению спроса на квалифицированных сотрудников. В сфере транспорта и логистики спрос на кадры и повышение зарплат обусловлены развитием «электронной коммерции» и «необходимостью эффективных цепочек поставок».

Нехватку кадров испытывают 85% российских компаний, выяснил в декабре 2023 года портал SuperJob. В ноябре того же года глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров основной проблемой российской экономики. О нехватке «рабочих рук» в России говорил и президент Владимир Путин. При этом «рекордно низкий» уровень безработицы в стране составляет 2,9%, отметил российский лидер в декабре 2023 года.

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Теги
Авито Зарплаты прирост кадры
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