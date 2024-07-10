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Эксклюзив

SuperJob рассказал об изменении тройки вузов по уровню зарплат юристов

SuperJob: ВШЭ впервые с 2020 года вошла в тройку вузов по уровню зарплат юристов
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По данным SuperJob, наиболее оплачиваемые юристы — это выпускники МГИМО, МГУ, ВШЭ и СПбГУ. Их средние зарплаты варьируются от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Рынку нужны специалисты с большим практическим опытом, говорят авторы рейтинга
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД) четвертый раз подряд занял первое место в рейтинге SuperJob по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере (результаты есть у РБК).

Выпускники МГИМО 2018 — 2023 годов, работающие в юридической отрасли, в среднем зарабатывают 200 тыс. руб. По данным SuperJob, за год их средняя зарплата выросла на 30 тыс. руб. (+18%). МГИМО занимает первую строчку рейтинга с 2021 года.

Для рейтинга SuperJob отбирал резюме на поиск работы в правовой сфере, размещенные не позже, чем за год, до публикации исследования.

В рейтинге учитывают зарплатные ожидания как в Москве, так и в регионах, которые корректируются с учетом региональных IT-коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Всего в рейтинг юридических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 39 городов. В исследовании принимают участие, как классические, профильные юридические, так и экономические университеты.

В 2019 и 2020 годах лидером рейтинга был Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В рейтинге этого года он занял второе место. Ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. больше, чем в прошлом году (+13%).

Третье место поделили между собой Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150 тыс. руб. Причем, если СПбГУ стабильно занимал третье место, то ВШЭ впервые удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх. Последний раз ВШЭ занимала третье место в 2020 году. По сравнению с прошлым годом зарплаты выпускников ВШЭ в правовой сфере выросли на 20 тыс. руб. (+15%), а СПбГУ — на 10 тыс. руб, (+ 8% за год).

Четвертую строку рейтинга поделили Финансовый университет при правительстве России и Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина. Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают в Москве 140 тыс. рублей в месяц. МГЮА впервые с 2020 года удалось подняться с пятого на четвертое место. Средняя зарплата выпускников вуза за год увеличилась 20 тыс. руб. (+17%).

Вузы раскрыли самые популярные у абитуриентов-2024 направления
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития впервые вошла в пятерку лидеров. Средняя зарплата выпускников вуза за год выросла на 23% или 25 тыс. руб., и составила 135 тыс. руб.

На шестом месте — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, который за год поднялся на две позиции в рейтинге. Выпускники РЭУ зарабатывают в среднем 130 000 руб., что на 30 тыс. руб., (30%), больше прошлого года.

Седьмую строчку поделили Всероссийский государственный университет юстиции и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Их выпускники в первые пять лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 120 тыс. руб.

Восьмое место также поделили два вуза — Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Средняя зарплата выпускников правовых факультетов этих вузов в Москве в первые пять лет работы увеличилась на 15% и составляет 115 тыс. руб.

На девятом месте — Государственный университет управления и Пермский государственный национальный исследовательский университет, их выпускники зарабатывают в среднем 110 тыс. руб.

На десятом месте со средним заработком выпускников в 105 тыс. руб. несколько вузов — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Российский государственный университет правосудия и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

В предметном рейтинге RAEX 2024 года по специальности право лидирует СПбГУ, на втором месте — МГУ, на третьем — ВШЭ. МГИМО занял только четвертое место, а МГЮА им. Кутафина — пятое.

По данным аналитиков SuperJob Старт, спрос на юристов за год вырос на 20%. Количество размещенных на платформе резюме увеличилось на 5%, а конкурс снизился на 12%, хотя правовая сфера по-прежнему показывает повышенный уровень конкуренции между соискателями. Хотя еще в 2022 году председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин говорил о переизбытке специалистов с юридическим образованием. «Триста тысяч юристов, выпускаемых в год, — никому не нужны, — указывал он.

В то же время, по данным платформы, конкуренция высока среди соискателей начального уровня, а бизнес остро нуждается в специалистах с большим практическим опытом, получивших образование в лучших вузах. Юристы-профессионалы, в свою очередь, ищут работу не столь активно, их удерживают, создают привлекательные условия работы, сказали РБК в пресс-службе сервиса.

МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Управляющий партнер LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц рассказал РБК, что при поиске кандидатов для приема на работу компания отдает предпочтение выпускникам МГИМО, МГУ, МГЮА и ВШЭ: «Это не случайно. Помимо знаний в юриспруденции, все юристы должны очень хорошо владеть иностранными языками, чтобы ориентироваться в международном законодательстве и работать с нашими зарубежными партнерами и иностранными клиентами». По его наблюдению, выпускники сейчас сильны либо в юридической науке, либо в лингвистике, но сотрудники фирмы должны владеть всеми знаниями и навыками в одинаковой мере.

Этим же четырем вузам при обычном просмотре резюме предпочтение отдает и юридически фирма VERBA Legal, рассказала РБК ее старший партнер Татьяна Невеева. «В моем личном рейтинге позиции вузов на протяжении более, чем 15 лет подбора кадров периодически менялись. В какой-то момент в абсолютные лидеры вырвалась ВШЭ — часто сильные студенты региональных вузов поступали к нам после магистратуры ВШЭ, которая давала отличные практические навыки и развивала бизнес-мышление у студентов. Сейчас это лидерство уже не является бесспорным, но в любом случае предпочтение отдается выпускникам лучших вузов страны». Тем не менее, добавляет Невеева, всегда есть возможность проявить себя во внеучебных занятиях, усилив резюме вне зависимости от вуза, а затем и на собеседовании. В частности, большое значение играют «муткорты» (игровые судебные процессы), где можно посмотреть на студентов «в деле»,.

Ранее SuperJob представил аналогичный рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников в IT-сфере. В тройку вошли МФТИ, ИТМО и МГУ. Причем последний за год опустился со второй строчки на третью.

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Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
НИУ ВШЭ вузы юристы Superjob МГИМО СПбГУ МГУ
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