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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Глава Пентагона пообещал защитить Израиль после убийства лидера ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Хания погиб в результате ракетного удара по месту, где остановился в Тегеране. ХАМАС и Иран уже осудили нападение, в Израиле свою причастность напрямую не подтверждали. Остин пообещал защитить Израиль в случае нападения
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США помогут защитить Израиль в случае нападения на него, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции на Филиппинах.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон работает над снижением напряженности в регионе после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране (Иран). «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна», — также сказал Остин.

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Исмаил&nbsp;Хания

О смерти Хании и одного из его телохранителей после атаки на их резиденцию в Тегеране (Иран) сообщило утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана. В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

В Армии обороны Израиля комментировать смерть Хании отказались. При этом израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии «Оцма Йехудит») назвал его смерть «правильным способом очистить мир от грязи». Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским высокопоставленным чиновником, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль.

Как отмечает CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Убийство главы политбюро ХАМАС уже осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, МИДы Турции, Ирана и России. Корпус стражей исламской революции объявил, что проводит расследование, о первых результатах объявят позже.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ллойд Остин Пентагон ХАМАС Иран США убийство
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