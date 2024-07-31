В Москве назвали гибель Хании «неприемлемым политическим убийством»
Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате атаки в Иране является абсолютно неприемлемым политическим убийством, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает «РИА Новости».
«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал он.
Богданов также отметил, что убийство Хании очень негативно скажется на переговорах в Дохе о прекращении огня и освобождении заложников. Как отмечает телеканал CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС.
Хания погиб в результате ракетного удара в Тегеране, сообщили источники Al Hadath и Al Arabiya. Глава политбюро ХАМАС приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля.
В Корпусе стражей исламской революции проводят расследование и обещают вскоре представить результаты.
Армия обороны Израиля отказалась комментировать CNN cообщения о ликвидации Хании. Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что произошедшее — «правильный способ очистить мир от этой грязи».
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