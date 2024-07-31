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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Москве назвали гибель Хании «неприемлемым политическим убийством»

Замглавы МИД России назвал гибель Хании неприемлемым политическим убийством
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Убийство главы политбюро палестинского исламистского движения приведет к дальнейшей эскалации и негативно скажется на переговорах, предупредили в российском МИДе

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате атаки в Иране является абсолютно неприемлемым политическим убийством, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал он.

Богданов также отметил, что убийство Хании очень негативно скажется на переговорах в Дохе о прекращении огня и освобождении заложников. Как отмечает телеканал CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты
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Хания погиб в результате ракетного удара в Тегеране, сообщили источники Al Hadath и Al Arabiya. Глава политбюро ХАМАС приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля.

В Корпусе стражей исламской революции проводят расследование и обещают вскоре представить результаты.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать CNN cообщения о ликвидации Хании. Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что произошедшее — «правильный способ очистить мир от этой грязи».

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ХАМАС МИД Исмаил Хания Тегеран ракетный удар Михаил Богданов
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