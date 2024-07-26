Бакальчук рассказала о новых назначениях в структуре Russ — Wildberries
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем телеграм-канале о кадровых назначениях в руководстве объединенной с Russ компанией.
Пиар-директором объединенной компании назначена Анна Брычева. «Анна более 15 лет занимается коммуникациями, возглавляла пиар-блоки в структурах правительства Москвы, более восьми лет вела коммуникации Роспотребнадзора, в том числе в пандемию, лидировала GR-блок в АНО Диалог», — написала Бакальчук.
Брычева будет формировать стратегию позиционирования компании, в том числе на зарубежных рынках.
Бывший директор департамента корпоративных коммуникаций Russ Ирина Цеплинская стала главой департамента коммуникаций с медиаиндустрией объединенной компании.
Директором по спецпроектам стала Анна Старкова. Ее полномочия расширятся, под ее началом будет также работать аппарат Бакальчук. «В рамках новых обязанностей она будет в том числе заниматься специальными имиджевыми проектами, организацией мероприятий и моим личным брендом», — отметила Бакальчук.
HR-директором объединенной компании стала Кристина Спирёва.
О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.
22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.
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