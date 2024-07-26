Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем телеграм-канале о кадровых назначениях в руководстве объединенной с Russ компанией.



Пиар-директором объединенной компании назначена Анна Брычева. «Анна более 15 лет занимается коммуникациями, возглавляла пиар-блоки в структурах правительства Москвы, более восьми лет вела коммуникации Роспотребнадзора, в том числе в пандемию, лидировала GR-блок в АНО Диалог», — написала Бакальчук.

Брычева будет формировать стратегию позиционирования компании, в том числе на зарубежных рынках.



Бывший директор департамента корпоративных коммуникаций Russ Ирина Цеплинская стала главой департамента коммуникаций с медиаиндустрией объединенной компании.

Директором по спецпроектам стала Анна Старкова. Ее полномочия расширятся, под ее началом будет также работать аппарат Бакальчук. «В рамках новых обязанностей она будет в том числе заниматься специальными имиджевыми проектами, организацией мероприятий и моим личным брендом», — отметила Бакальчук.

HR-директором объединенной компании стала Кристина Спирёва.