Патрушев увидел в заявлениях Украины о переговорах желание передышки
Заявления украинских властей о возможности переговоров с Россией являются тактическим ходом, так как Киеву нужна передышка, сказал помощник президента и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в эфире «Первого канала».
«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — заявил Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
О необходимости скорейшего завершения конфликта и готовности к переговорам с президентом Владимиром Путиным недавно говорил украинский лидер Владимир Зеленский. Киев позже уточнил, что готов вести переговоры на справедливых условиях, которые действительно приведут к устойчивому миру.
В Кремле назвали сигналы Украины непонятными, так как неясно, насколько они реалистичны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал Киев к конкретным действиям.
Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами. Кроме того, Путин требовал отказа Украины от вступления в НАТО. В Киеве эти условия отвергли и назвали ультиматумом.
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