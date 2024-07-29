Лукашенко заявил о согласии Путина решить проблемы Союзного государства

Александр Лукашенко (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Все проблемные вопросы Союзного государства России и Белоруссии касаемо советов безопасности и правительств двух стран будут решены к осени, к 25-летию подписания договора о создании союза.

Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам. По его словам, такая договоренность достигнута с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко уточнил, что накануне годовщины подписания договора в Минске пройдут «важнейшие мероприятия»: заседания союзного Совета министров и Высшего госсовета.

«Мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов, и по темам правительства», — сказал белорусский президент.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В апреле 2023 года Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу, в то время российским министром обороны, заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на страну. Белорусский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с Путиным и тот его поддержал «по всем направлениям».

В начале июня этого года Шойгу, будучи уже секретарем Совбеза России, встретился с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в Алма-Ате. Они обсудили ход подготовки концепции безопасности Союзного государства и проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял об угрозе «горячей войны». В феврале он призвал белорусов готовиться к такому конфликту «ментально и стратегически». В апреле президент отметил, что Белоруссия готовится к войне, но не хочет конфликта, а спустя несколько дней заверил, что власти страны делают все, чтобы уберечь ее от военного противостояния.