Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта, но готовится к войне
Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне, заявил во время рабочей поездки в Гродно президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТа».
«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал он.
По словам Лукашенко, в Белоруссии готовятся соответствующие подразделения, а в войска поставляются различные виды вооружений и техники. Президент страны полагает, что Минск настроен только на созидание и хочет строить мирное будущее.
Глава Белоруссии сообщил, что «соседние страны» «роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии не нужно кому-то угрожать. «Мы не хотим чужой земли», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии счел «полной дурью» заявления о планах Москвы и Минска напасть на западные государства. По его словам, Запад провоцирует белорусскую сторону на ответ. К примеру, происходит заброска диверсионных групп через границу Украины с Белоруссией. Тогда он подчеркивал, что на полигоне Пабраде в Литве сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии.
26 марта на совещании в Ошмянском районе Гродненской области военные доложили Лукашенко об обстановке на северо-западном направлении границы. Обсуждалась и тема Сувалкского коридора, который является стратегически важным участком границы Литвы и Польши с Калининградской и Гродненской областями России и Белоруссии.
В декабре президент России Владимир Путин называл «чушью полной» утверждения президента США Джо Байдена об угрозе нападения Москвы на страны НАТО. По его словам, у России нет территориальных претензий к странам альянса.
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