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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Белоруссии

Лукашенко: власти Белоруссии делают все, чтобы уберечь страну от «горячей войны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

На Белоруссию уже оказывается информационное и экономическое воздействие, но власти страны делают все, чтобы уберечь ее от «горячей войны», заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от «горячей войны». Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.

По его словам, он понимает, что «ситуация непростая» и «все сошлось сейчас на средствах массовой информации».

Лукашенко добавил, что зачинщиками этой информационной войны являются уехавшие белорусские оппозиционеры, чья цель — «зайти в Белоруссию и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранные войска».

Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта, но готовится к войне
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Лукашенко не первый раз заявляет о военной опасности для Белоруссии.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко 2 апреля во время рабочей поездки в Гродно. Он отметил, что воевать при этом Минск не хочет.

По его словам, в стране готовятся соответствующие подразделения, а в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

Он также сообщил, что «соседние страны» «роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения».

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Александр Лукашенко Белоруссия Информационная война война
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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