Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне

Лукашенко назвал небезосновательными опасения возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически». Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока

Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности призвал готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически», подчеркнув небезосновательность опасений о ее возможности.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — приводит его слова агентство «БелТА».

Лукашенко отметил тенденцию роста числа горячих точек и возвращение военной силы в число «главных аргументов мировых центров решения вопросов».

«Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — считает президент Белоруссии. По его словам, Минск хотят «всеми правдами и неправдами» втянуть в эту войну. Речь идет о «партнерской политике» — «формировании прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную», уточнил Лукашенко.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать», — добавил он.

Белорусские власти сообщали о росте числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики с начала 2024 года. По словам Лукашенко, у границ Белоруссии и России сосредоточено порядка 32 тыс. военных Североатлантического альянса, свыше 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.



