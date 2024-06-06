Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили договор о безопасности
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем в Алма-Ате, сообщила пресс-служба Совбеза.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня», — уточнили в пресс-службе.
Шойгу и Вольфович обсудили ход подготовки концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
В апреле 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Шойгу, который занимал тогда пост министра обороны, заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на страну. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, тот его поддержал «по всем направлениям».
Лукашенко неоднократно заявлял об угрозе «горячей войны». В феврале он призвал белорусов готовиться к такому конфликту «ментально и стратегически», 2 апреля отметил, что Белоруссия готовится к войне, но не хочет конфликта, а спустя шесть дней сказал, что власти страны делают все, чтобы уберечь ее от военного противостояния.
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