 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин и Лукашенко решили создать медиахолдинг Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали документ о медиахолдинге Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Россия и Белоруссия создадут медиахолдинг Союзного государства, постановление об этом подписали российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, передает «РИА Новости».

Документ приняли по итогам заседания Высшего госсовета России и Белоруссии, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.

Тогда же белорусский президент предложил создать медиахолдинг Союзного государства. Лукашенко пояснил, что тогда деньги не будут «размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам» и прочим СМИ, а «соберут в кулак» в рамках единого медиахолдинга, чтобы рассказывать о происходящем.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Персоны
Россия Белоруссия медиахолдинги Союзное государство Владимир Путин Александр Лукашенко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду
Политика
Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Юрист предложил «перспективный» вариант оспаривания вердикта по Валиевой Спорт, 18:48
Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский Политика, 18:42
Роднина назвала жестоким отстранение Валиевой на четыре года Спорт, 18:34
Суд запретил Алену Делону продавать недвижимость Общество, 18:33
В Кремле отреагировали на дисквалификацию Камилы Валиевой Спорт, 18:28
Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день Политика, 18:26
NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию Политика, 18:26
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Эстонии гражданина Грузии посадили за кражу книг Пушкина и Гоголя Общество, 18:25
Благотворительный проект GlobalGiving признали нежелательным в России Политика, 18:23
В федерации заявили, что не надеялись на объективное решение по Валиевой Спорт, 18:09
Какие сервисы видео-конференц-связи будут востребованы в 2024 году Тренды, 18:08
Путин и Лукашенко решили создать медиахолдинг Союзного государства Политика, 18:07
Пропускную способность Восточного полигона расширят до 270 млн т Бизнес, 18:07
В Белоруссии началась разработка платформы цифрового рубля Крипто, 18:03