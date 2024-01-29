Путин и Лукашенко решили создать медиахолдинг Союзного государства
Россия и Белоруссия создадут медиахолдинг Союзного государства, постановление об этом подписали российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, передает «РИА Новости».
Документ приняли по итогам заседания Высшего госсовета России и Белоруссии, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.
Тогда же белорусский президент предложил создать медиахолдинг Союзного государства. Лукашенко пояснил, что тогда деньги не будут «размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам» и прочим СМИ, а «соберут в кулак» в рамках единого медиахолдинга, чтобы рассказывать о происходящем.
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